Український ведучий Григорій Решетник, який вів проекти "Холостяк" і "Холостячка", а також шоу "Україна має талант" зворушливо привітав рідну людину з днем Народження і показала кадри з весілля.

Як пише Politeka.net, 29 січня в сім'ї Григорія Решетника – свято. Ювілей відзначає його улюблена теща, мама Христини.

Теплі слова і архівне фото з весілля ведучий «Холостяка» і «Холостячки» розмістив на своїй сторінці в Instagram.

Григорій назвав свою тещу-дивовижною жінкою, яка народила ідеальну дочку, його дружину Христину.

"Сьогодні однією з моїх Мам ювілей-знову 25ть 🤩 🎂 💃 🏻 Мам, Ви-дивовижна жінка! Ідеальні дочки народжуються тільки у ідеальних жінок, як ви :)) Будьте щасливі нам! Любимо і міцно обіймаємо», - написавши Григорій на адресу своєї тещі.

На весільному фото Григорій і Христина у статусі молодят позують зі своїми батьками.

Відзначимо, що Гриша і Христина одружилися в 2010 році. Дружина молодша за нього на 5 років. У них був класичний службовий роман-пара познайомилася на телеканалі СТБ. Григорій працював телеведучим, а Христина – журналісткою.

Нагадаємо, що Решетник поділився одкровенням про свій спосіб життя: "Люблю..."

Як повідомляла Politeka, Решетник не встояв перед бабусею" Холостяка " Заливако, якій виповнилося 100 років.

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