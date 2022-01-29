Як пише Politeka.net, 29 січня в сім'ї Григорія Решетника – свято. Ювілей відзначає його улюблена теща, мама Христини.
Теплі слова і архівне фото з весілля ведучий «Холостяка» і «Холостячки» розмістив на своїй сторінці в Instagram.
Григорій назвав свою тещу-дивовижною жінкою, яка народила ідеальну дочку, його дружину Христину.
"Сьогодні однією з моїх Мам ювілей-знову 25ть 🤩 🎂 💃 🏻 Мам, Ви-дивовижна жінка! Ідеальні дочки народжуються тільки у ідеальних жінок, як ви :)) Будьте щасливі нам! Любимо і міцно обіймаємо», - написавши Григорій на адресу своєї тещі.
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На весільному фото Григорій і Христина у статусі молодят позують зі своїми батьками.
Відзначимо, що Гриша і Христина одружилися в 2010 році. Дружина молодша за нього на 5 років. У них був класичний службовий роман-пара познайомилася на телеканалі СТБ. Григорій працював телеведучим, а Христина – журналісткою.
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