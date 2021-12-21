Ведущий популярных шоу «Холостяк», «Холостячка» и «Україна має талант» Григорий Решетник рассказал о том, как относится к своему темпу жизни, обусловленному работой.

Как пишет Politeka.net, шоумен поделился новым снимком на своей странице в Инстаграм.

На фото Решетник показал редкий момент спокойствия посреди своих занятых будней. Ведущий стоял с чашкой кофе в руках, наслаждаясь ароматным напитком. Он был одет в обычные джинсы и красный пуловер.

На снимке Решетник выглядел спокойным и расслабленным, но в то же время сосредоточенным. В подписи к фото ведущий признался, что живет активной жизнью и ему это нравится.

«Люблю бешенный ритм своей жизни! Но сначала был кофе», - написал Решетник.

Его поклонники не смогли пройти мимо этого поста.

«А у меня чай. а вообще в начале должно быть позитив и хорошее настроение», «Успешного Дня», «Конечно кофе! А что можно по-другому?», «Гриша удачного дня», «Какой красавчик», «Супер», - пишут украинцы в комментариях к фото ведущего.

Напомним, жена ведущего "Холостячки" Решетника призналась, что спасает ее в семейной жизни.

Как сообщала Politeka, Решетник не устоял перед бабушкой "Холостяка" Заливако, которой исполнилось 100 лет.

Также Politeka писала, что ведущий "Україна має талант" Решетник растрогал счастливым кадром со всей семьей.