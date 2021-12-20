Как пишет Politeka.net, харьковский бизнесмен поделился вдохновляющим постом в своем Инстаграм. Заливако похвастался тем, что его бабушке 19 декабря исполнилось 100 лет.

«Я не знаю ещё лично кого-то с такой датой. Я уже писал ранее про этого Героя, который прошёл великую отечественную пешком от Сталинграда до Праги. Танцевала с самим Рокоссовский. Не вышла за муж за короля Румынии и принимала личные шифры на фронте от самого Сталина… Я ей невероятно горжусь. Это живая легенда и пример для подражания», - написал Заливако.

Он поделился фотографией, на которой улыбался рядом с самой именинницей, а также своей возлюбленной Анной Богдан.

Рассказ о бабушке предпринимателя впечатлил ведущего «Холостячка» Григория Решетника.

«Поздравляем прекрасную бабулю. И жду на проекте СуперБабушка», - написал шоумен.

Заливако ответил на его комментарий смеющимися смайликами.

Напомним, ведущий "Україна має талант" Решетник растрогал счастливым кадром со всей семьей.

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