Украинский ведущий Григорий Решетник, который вел проекты "Холостяк" и "Холостячка", а также шоу "Україна має талант" трогательно поздравил родного человека с днем рождения и показала кадры со свадьбы.

Как пишет Politeka.net, 29 января в семьей Григория Решетника – праздник. Юбилей отмечает его любимая теща, мама Кристины.

Теплые слова и архивное фото со свадьбы ведущий «Холостяка» и «Холостячки» разместил на своей странице в Инстаграм.

Григорий назвал свою тещу – удивительной женщиной, которая родила идеальную дочку, его жену Кристину.

«Сегодня одной из моих Мам Юбилей – снова 25ть 🤩🎂💃🏻 Мам, Вы – удивительная женщина! Идеальные дочери рождаются только у идеальных женщин, как Вы :)) Будьте счастливы нам! Любим и крепко обнимаем», - написал Григорий в адрес своей тещи.

На свадебном фото Григорий и Кристина в статусе молодоженов позируют со своими родителями.

Отметим, что Гриша и Кристина поженились в 2010 году. Жена младше его на 5 лет. У них был классический служебный роман – пара познакомилась на телеканале СТБ. Григорий работал телеведущим, а Кристина – журналисткой.

Напомним, что Решетник поделился откровением о своем образе жизни: "Люблю..."

Как сообщала Politeka, Решетник не устоял перед бабушкой "Холостяка" Заливако, которой исполнилось 100 лет.

Также Politeka писала, что ведущий "Україна має талант" Решетник растрогал счастливым кадром со всей семьей.