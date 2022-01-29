Как пишет Politeka.net, 29 января в семьей Григория Решетника – праздник. Юбилей отмечает его любимая теща, мама Кристины.
Теплые слова и архивное фото со свадьбы ведущий «Холостяка» и «Холостячки» разместил на своей странице в Инстаграм.
Григорий назвал свою тещу – удивительной женщиной, которая родила идеальную дочку, его жену Кристину.
«Сегодня одной из моих Мам Юбилей – снова 25ть 🤩🎂💃🏻 Мам, Вы – удивительная женщина! Идеальные дочери рождаются только у идеальных женщин, как Вы :)) Будьте счастливы нам! Любим и крепко обнимаем», - написал Григорий в адрес своей тещи.
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На свадебном фото Григорий и Кристина в статусе молодоженов позируют со своими родителями.
Отметим, что Гриша и Кристина поженились в 2010 году. Жена младше его на 5 лет. У них был классический служебный роман – пара познакомилась на телеканале СТБ. Григорий работал телеведущим, а Кристина – журналисткой.
Напомним, что Решетник поделился откровением о своем образе жизни: "Люблю..."
Как сообщала Politeka, Решетник не устоял перед бабушкой "Холостяка" Заливако, которой исполнилось 100 лет.
Также Politeka писала, что ведущий "Україна має талант" Решетник растрогал счастливым кадром со всей семьей.