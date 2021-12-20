Ведущий "Україна має талант" и "Холостячки" Григорий Решетник устроил счастливую семейную фотосессию вместе с женой и детьми.

Как пишет Politeka.net, Григорий Решетник часто радует семеьйными кадрами с женой и детьми. Пара является примером для многих в украинском шоу-бизнесе, причем они обходятся без публичных ссор и скандалов.

Кристина вместе с супругом является активными пользователями сети, она также часто рассказывает о жизни и семейных буднях. В этот раз пара в честь прадника показала совместное фото с детьми в новогоднем стиле.

«Принимайте наши самые искренние поздравления с Днем Святого Николая 🎅🏼🎁🎄 Будьте здоровы, счастливы, любимы! А наши детки пусть всегда улыбаются и радуются жизни 🥳 С Любовью Reshetnik Family ❤️» - пишет Кристина под счастливым фото.

Поклонники принялись комментировать увиденное:

«С праздником😍; С праздником вас!; С праздником, Решетники 🔥🔥🔥вы такая замечательная семья!! Удачи вас! 👏; Идеальный пример мужчины;✨🎁Много подарков и искренних эмоций!💙✨; Желаю вашей прекрасной семье счастья, побольше приятных сюрпризов; С Праздником и вашу замечательную семью! Будем все здоровы!!!!🔥; Белый шарф просто бомба. ❤».

Ранее на видео Григорий показал, как пустился в пляс под выступление одного из участников на шоу "Україна має талант". Получилось довольно эффектно и необычно.

"Сегодня вся страна будет танцевать, потому что узнает имена финалистов «Украина имеет талант»

Не пропустите самое грандиозное шоу страны!", - было написано под видео.

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