Українська телеведуча і актриса Іванна Онуфрійчук, яка тільки повернулася з відпустки в Африці, вразила новими кадрами.

Як повідомляє Politeka.net, популярна телеведуча Іванна Онуфрійчук прославилася ще більше після своєї участі в шоу"Танців з зірками". Після завершення зйомок вона вирішила відправитися на Відпочинок з чоловіком і також побувати в декількох екзотичних країнах.

Нещодавно пара прилетіла з відпочинку в Африці, де провела кілька тижнів. А після повернення в Україну Іванна вирішила не сидіти без діла і вирушила на фотосесію з коханим спеціально для нового проекту. Назву вона розкривати не стала, але бекстейдж представила в сторіс.

"З корабля на бал. Приїхала на цікаву зйомку і не сама! Зовсім скоро зможемо Вам показати. Приїхали з коханим на тематичну фотосесію одного проекту» - пише Іванна.

"Доброї ночі! Ми обов'язково повернемося, але вже інших складом!"- інтригуюче підписала Іванна, в словах якої деякі розглянули натяк на можливе поповнення в родині.

Відзначимо, про особисте життя Іваннаа вже говорила не раз, розповідаючи історію знайомства з чоловіком і про те, як вони стали спілкуватися і закохуватися один в одного.

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