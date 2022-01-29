Як пише Politeka.net, в Instagram Санта Дімопулос опублікувала фото, на якому позувала з подружкою. Співачка вибрала для виходу в світ ефектну чорну сукню з оригінальним розрізом до пупка. Образ доповнили босоніжки з камінням і невелика сумочка.
"Вечір з моєю прекрасною Настусею @anastasiiam", - підписала фото зірка.
У коментарях їй залишили масу теплих слів.
"Сукня вогонь", "Неймовірні жінки", "Які кішечки", "Дивитися на тебе – одне задоволення", "Яка красива", - пишуть користувачі Мережі.
Галкін, знявши як жує Алла Пугачова на домашній кухні, показав, що вони їдять "Скільки того життя"
"Серце стискається від сліз матері": життя 22-річної Жанни після розстрілу в Дніпрі висить на волосині
Нацгвардієць опублікував відео перед трагедією на "Південмаші": що відомо про молодого бійця
3-річна Ліза загубилася під Києвом, шукають батьків: "Можливо, хтось впізнає"
Потонув маленький син олігарха, все сталося на очах у брата: «Вистачило хвилини»
Відзначимо, що Санта Дімопулос стала відомою після участі в "Фабриці зірок" і свого потрапляння в відомий жіночий колектив ВІА Гра. Втім, пробула вона там недовго. Співачка була одружена з телеведучим Андрієм Джеджулою, якому народила сина. Зараз вона в шлюбі з бізнесменом.
Нагадаємо, що Санта Дімопулос здивувала одкровенням про себе: "Типовий клієнт дурдома".
Як повідомляла Politeka, Санта Дімопулос розповіла про свої діагнози:"було соромно".
Також Politeka писала, що Дімопулос в коротенькому топі показала великий животик:"головне - не впадати в паніку".