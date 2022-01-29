Українська співачка, екс-солістка ВІА Гри Санта Дімопулос, яка перемогла в одному з сезонів "Танців з зірками", вразила видом на світському прийомі.

Як пише Politeka.net, в Instagram Санта Дімопулос опублікувала фото, на якому позувала з подружкою. Співачка вибрала для виходу в світ ефектну чорну сукню з оригінальним розрізом до пупка. Образ доповнили босоніжки з камінням і невелика сумочка.

"Вечір з моєю прекрасною Настусею @anastasiiam", - підписала фото зірка.

У коментарях їй залишили масу теплих слів.

"Сукня вогонь", "Неймовірні жінки", "Які кішечки", "Дивитися на тебе – одне задоволення", "Яка красива", - пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що Санта Дімопулос стала відомою після участі в "Фабриці зірок" і свого потрапляння в відомий жіночий колектив ВІА Гра. Втім, пробула вона там недовго. Співачка була одружена з телеведучим Андрієм Джеджулою, якому народила сина. Зараз вона в шлюбі з бізнесменом.

Нагадаємо, що Санта Дімопулос здивувала одкровенням про себе: "Типовий клієнт дурдома".

Як повідомляла Politeka, Санта Дімопулос розповіла про свої діагнози:"було соромно".

Також Politeka писала, що Дімопулос в коротенькому топі показала великий животик:"головне - не впадати в паніку".