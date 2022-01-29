Как пишет Politeka.net, в Инстаграм Санта Димопулос опубликовала фото, на котором позировала с подружкой. Певица выбрала для выхода в свет эффектное черное платье с оригинальным разрезом до пупка. Образ дополнили босоножки с камнями и небольшая сумочка.
«Вечер с моей прекрасной Настенькой @anastasiiam», - подписала фото звезда.
В комментариях ей оставили массу теплых слов.
«Платье огонь», «Невероятные женщины», «Какие кошечки», «Смотреть на тебя – одно удовольствие», «Какая красивая», - пишут пользователи сети.
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Отметим, что Санта Димопулос стала известной после участия в «Фабрике звезд» и своего попадания в известный женский коллектив ВИА Гра. Впрочем, пробыла она там недолго. Певица была замужем за телеведущим Андреем Джеджулой, которому родила сына. Сейчас она в браке с бизнесменом.
Напомним, что Санта Димопулос удивила откровением о себе: «Типичный клиент дурдома».
Как сообщала Politeka, Санта Димопулос рассказала о своих диагнозах: "Было стыдно".
Также Politeka писала, что Димопулос в коротеньком топе показала большой животик: "Главное - не впадать в панику".