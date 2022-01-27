Як пише Politeka.net, відома співачка, екс-учасниця групи "ВІА Гра" Санта Дімопулос, хто була переможницею одного з сезонів шоу «Танці з зірками» рас сказала, як справляється зі срессом. Цю тему вона торкнулася відповідаючи на питання фоловера в Instagram.

"Не розгойдую маятник, якщо ви розумієте, про що я. міцніше займаю позицію спостерігача, і не даю собі виходити за рамки усвідомленості. Глибоко дихаю і починаю розмовляти сама з собою. Так подивишся з боку-типовий клієнт дурдому», - написала співачка.

Також, раніше Санта Дімопулос підкреслювала важливість медитацій для внутрішнього балансу, який відбивається і на зовнішньому вигляді. Артистка практикує їх регулярно.

"Медитації дуже допомагають розслабитися і відчути гармонію, для мене це життєво важливий ритуал", - говорила артистка.

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