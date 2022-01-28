Відома українська співачка, колишня учасниця популярного гурту "Віа Гра" Санта Дімопулос розповіла шанувальниками про свої проблеми та розкрила, як з ними боролася.

Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram 34-річна українська співачка, ексучасниця гурту "Віа Гра" Санта Дімопулос часто ділиться особистим та відповідає на питання шанувальників.

Так, цього разу співачку запитали як вона поборола анорексію та справилася зі складним емоційним станом.

"Багато років тому в мене був дуже складний емоційний стан, анорексія, булімія тривала роками. Тоді я навіть не задумувалася піти за допомогою, чомусь було соромно (які дурниці, насправді). Почала поступово…Читала різні книги, спілкувалася з розумними людьми, і, головне, почала вивчати питання любові до себе. Розвернула своє життя і перестала жити за чиїмись очікуваннями, почала прислуховуватися до внутрішнього голосу, який давно заглушила. Почала вчитися себе цінувати та оберігати, піклуватися. Я стала опікуном для тої недолюбленої та ображеної маленької дівчинки всередині себе. Стала собі батьком, а не катом і з цього почалося моє зцілення", - розповіла шанувальникам Санта Дімопулос.

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Нагадаємо, що Санту Дімопулос потрясла трагічна звістка, такого, як він, більше не буде: "Спочивай з миром, геній".

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