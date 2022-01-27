Як пише Politeka.net, Санта Дімопулос - популярна українська співачка, яка була солісткою гурту "ВІА Гра". А в 2020 році Зірка перемогла на шоу "Танці з зірками", де виступала в парі з Максом Леоновим. Зараз артистка одружена з бізнесменом Ігорем Кучеренко, від якого народила дочку Софію в 2019 році. На нових сторіс в Instagram Санта вирішила показати, як виглядала, коли була вагітною, і відповіла на питання фанатки.
"Не проходить материнський інстинкт (чекала і хотіла дитину (Депресс", - написала фанатка.
"Будь ласка. Не переживайте. У вас типова ПРД (післяпологова депресія). З якою стикаються 85% матерів. Дайте собі час! Це все гормони!) Подбайте про себе в цей час, даруйте собі якомога більше приємних емоцій, підтримайте себе максимально. Якщо не справляєтеся-зверніться за допомогою, щоб легше пройти цей період", - відповіла Зірка.
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"Головне-не впадати в паніку і не заганяти себе ще більше. Все Буде Добре", - доповнила Санта.
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