Співачка Злата Огневич розповіла, чому сумує за теплою погодою і хоче виїхати з країни.

Як пише Politeka.net, Злата Огневич цього року влаштувала собі затяжну відпустку з екскурсіями по країнах в Африці, а також після завершення відпочинку вирішила висловитися, чому їй хотілося б продовжити час закордоном. За словами артистки, їй реально хотілося побути в теплі і спокої.

Як виявилося, Злата довгий час відпочивала в Африці і насолоджувалася неймовірно теплим кліматом. Однак повернувшись додому вона зрозуміла, що навіть незважаючи на концертну діяльність їй додому повертатися не хотілося під холодні вітри і на наскрізні вулиці.

"Йду по сухому асфальту, а хотілося б по берегу океану. День коматозу. Мене просто накриває ця зима. Абсолютно серйозно думаю про зимівлю в наступному році. Це цілком реально, винятком будуть лише концерти, буду повертатися заради них".

Раньше Дмитро Шевченко відповів, Як зірка насправді ставилася до переможця проекту. За словами бізнесмена, якби Злата Огневич вибрала його, то він би не повівся, як Андрій Задворний. Також спортсмен додав, що не шкодує ні про що і радий тому, як все вийшло в результаті.

"Андрій їй більше подобається, вона насправді його любила. Може бути, і любить донині. Не знаю, не цікавився", - розповів бізнесмен.

Нагадавши, Злата Огневич одягла перуку і кардинально змінила образ.

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