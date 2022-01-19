Как пишет Politeka.net, в Инстаграм у Златы Огневич можно найти много интригующих кадров, особенно после финала "Холостячки". Причем исполнительница не говорит о личной жизни после шоу и предпочитает раскрывать самые разные темы.
В этот раз Злата решила показать памятные фото из архива, поделившись милым снимком с детства, когда она была совсем малышкой и позировала в белом платье с милыми принтами-утятами.
«Где-то в далеком севере. Я еще не знаю, что приготовит мне жизнь, но уже очень люблю петь – и вообще, жутко интересно, что вокруг».
Также Злата рассказала о том, что пока не готова сделать тату из-за того, что она постоянно меняет свое мнение, а также поделилась любимыми аксессуарами. Не обошлось без вопросов о «Холостячке».
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Также артистка высказалась об отдыхе в Африке.
«Когда я только начинала путешествовать, была готова на любые условия проживания. Первый отель и первый опыт поездки случился на Кубе, в Варадейро. Языка я не знала (английского ) и смутно себе представляла, как совершу пересадку в Париже.
Дьютик тоже был первым в моей жизни, где успешно был потрачен почти весь запас налички», - поделилась своим опытом певица, добавив, что сейчас для нее очень важен комфорт и хороший отель, в котором можно полноценно отдохнуть.
Напомним, что Злата Огневич впечатлила кадрами из африканской деревни.
Также Politeka писала, что Злата Огневич показала, чем занималась по ночам в Африке.
А еще Politeka сообщала, что Огневич в миниатюрном купальнике показала несколько тату в неожиданных местах.