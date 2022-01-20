Известная украинская певица, главная героиня второго сезона шоу "Холостячка" Злата Огневич показала поклонникам подготовку к съемке, ради которой ей пришлось сменить имидж.

Как сообщает Politeka.net, в своем Instagram 36-летняя популярная украинская певица Злата Огневич (настоящее имя Инна Бордюг), которая была главной героиней второго сезона реалити-шоу "Холостячка", часто делится с поклонниками личными фотографиями и видео, а также рассказывает о своем дне.

На этот раз Огневич показала кадры подготовки к съемкам и свой новый имидж.

Как видим, артистке делали прическу и макияж. Злата рассказала, что ей должны скрыть ее загар, ведь он не вписывается в концепцию образа.

Также Злате наклеили парик для образа. Певица сказала, что его приклеили на специальный скотч, поэтому ее волосы не пострадают. Причем, Злата призналась, что такое делает впервые.

В новом образе исполнительница очень изменилась.

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