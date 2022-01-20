Как сообщает Politeka.net, в своем Instagram 36-летняя популярная украинская певица Злата Огневич (настоящее имя Инна Бордюг), которая была главной героиней второго сезона реалити-шоу "Холостячка", часто делится с поклонниками личными фотографиями и видео, а также рассказывает о своем дне.
На этот раз Огневич показала кадры подготовки к съемкам и свой новый имидж.
Как видим, артистке делали прическу и макияж. Злата рассказала, что ей должны скрыть ее загар, ведь он не вписывается в концепцию образа.
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Также Злате наклеили парик для образа. Певица сказала, что его приклеили на специальный скотч, поэтому ее волосы не пострадают. Причем, Злата призналась, что такое делает впервые.
В новом образе исполнительница очень изменилась.
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Напомним, что "Холостячка" Огневич засветилась от счастья в окружении африканских красавцев: "Холостяки на заднем плане".
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