Как пишет Politeka.net, Злата Огневич в этом году устроила себе затяжной отпуск с экскурсиями по странам в Африке, а также после завершения отдыха решила высказаться, почему ей хотелось бы продлить время заграницей. По словам артистки, ей реально хотелось побыть в тепле и спокойствии.

Как оказалось, Злата долгое время отдыхала в Африке и наслаждалась неимоверно теплым климатом. Однако вернувшись домой она поняла, что даже несмотря на концертную деятельность ей домой возвращаться не хотелось под холодные ветра и на сквозные улицы.

«Иду по сухому асфальту, а хотелось бы по берегу океана. День коматоза. Меня просто накрывает эта зима. Совершенно серьезно думаю о зимовке в следующем году. Это вполне реально, исключением будут лишь концерты, буду возвращаться ради них».

Ранее Дмитрий Шевченко ответил, как звезда на самом деле относилась к победителю проекту. По словам бизнесмена, если бы Злата Огневич выбрала его, то он бы не повел себя, как Андрей Задворный. Также спортсмен добавил, что не жалеет ни о чем и рад тому, как все получилось в итоге.

"Андрей ей больше нравится, она на самом деле его любила. Может быть, и любит по сей день. Не знаю, не интересовался", - рассказал бизнесмен.

Напомним, Злата Огневич надела парик и кардинально сменила образ.

Как сообщала Politeka, «холостячка» Огневич засветилась от счастья в окружении африканских красавцев.

Также Politeka писала, что «холостячка» Огневич в нескромном образе высказалась о прошлом.