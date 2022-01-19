Как передает Politeka.net, Злата Огневич уже не первую неделю отдыхает в Африке. В Инстаграм она решила рассказать о своих приключениях. На одном из фото звезда засветилась с двумя молодыми африканцами.
«Африка— вторая локация после Тайланда, которая меня настолько захватила, что хочется вернуться и увидеть больше. Она манит загадкой и своей богатой культурой», - отметила Злата Огневич.
По словам певицы, полет обойдется примерно в 900 долларов, а вот цена проживания зависит от бюджета. Можно уложиться примерно в 800 долларов за 10 ночей.
Певица отметила, что в вопросе малярии полагалась на удачу. Она посоветовала туристам не принимать лекарство от малярии в целях профилактики.
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«Тесты и все лекарства от малярии есть в местных аптеках и они не стоят всех денег мира. В общем, риск минимален, в том числе и риск подхватить желтую лихорадку», - добавила она.
По словам певицы, в Африке очень дешевая еда. Манго можно купить за 0,5 доллара, а вот сафари обойдется примерно 1000 долларов.
В комментариях Злате Огневич оставили массу приятных слов.
«Как тебе идёт Африка», «Ой, как красиво», «Злата вау!», «Вы, прекрасная!», «Холостяки на заднем плане», - пишут пользователи сети.
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