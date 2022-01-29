Як пише Politeka.net, в Instagram Катерина Репяхова опублікувала ефектний кадр у сукні з незвичайним корсетом і прозорими рукавами. Весільний образ доповнили незвичайні сережки з тканини. Волосся дівчина зібрала, віддавши перевагу мінімалістичній зачісці.

Як відомо, у 2022 році Катерина Репяхова збирається нарешті зіграти весілля з артистом, яке пара кілька разів відкладала. Подружжя узаконило стосунки, але пишне весілля з усіма традиціями так і не відгуляли. Судячи з усього, Репяхова потихеньку вибирає собі весільне вбрання.

Відзначимо, що Катерина Репяхова була і залишається концертним директором Павлика. Незважаючи на велику різницю у віці у них зав'язалися відносини, які переросли в сім'ю. Менше року тому дівчина народила співакові сина Михайла.

Віктор Павлік Катерина Репяхова

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