Как пишет Politeka.net, в Инстаграм Екатерина Репяхова опубликовала эффектный кадр в платье с необычным корсетом и прозрачными рукавами. Свадебный образ дополнили необычные сережки из ткани. Волосы девушка собрала, отдав предпочтение минималистичной прическе.
Как известно, в 2022 году Екатерина Репяхова собирается наконец-то сыграть свадьбу с артистом, которую пара несколько раз откладывала. Супруги узаконили отношения, но пышную свадьбу со всеми традициями так и не отгуляли. Судя по всему, Репяхова потихоньку выбирает себе свадебный наряд.
Отметим, что Екатерина Репяхова была и остается концертным директором Павлика. Несмотря на большую разницу в возрасте у них завязались отношения, которые переросли в семью. Менее года назад девушка родила певцу сына Михаила.
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