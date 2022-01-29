Как пишет Politeka.net, в Инстаграм Екатерина Репяхова опубликовала эффектный кадр в платье с необычным корсетом и прозрачными рукавами. Свадебный образ дополнили необычные сережки из ткани. Волосы девушка собрала, отдав предпочтение минималистичной прическе.

Как известно, в 2022 году Екатерина Репяхова собирается наконец-то сыграть свадьбу с артистом, которую пара несколько раз откладывала. Супруги узаконили отношения, но пышную свадьбу со всеми традициями так и не отгуляли. Судя по всему, Репяхова потихоньку выбирает себе свадебный наряд.

Отметим, что Екатерина Репяхова была и остается концертным директором Павлика. Несмотря на большую разницу в возрасте у них завязались отношения, которые переросли в семью. Менее года назад девушка родила певцу сына Михаила.

Напомним, что Екатерина Репяхова похвасталась дорогой обновкой: "Пусть сбываются мечты".

Как сообщала Politeka, Екатерина Репяхова заговорила о второй беременности: "С Мишуткой на руках я...".

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