Як передає Politeka.net, Катя Репяхова є дружиною відомого українського артиста - Віктора Павлика. Як відомо, більше півроку тому у них народився син - Михайло. На своїй сторінці в Instagram Катя Репяхова вся в білому показала, як виглядала під час вагітності. Також продемонструвала кадри з фотосесії та наочно показала, як підріс їх малюк.

"Вагітність - один з найсвітліших періодів у моєму житті!



Але з Мишко на руках я стала точно щасливіше!



P.S. ще мрію про доньку", - зізналася Катя Репяхова.

Шанувальники залишили безліч коментарів під фото: "Супер!", "Щастя вам і нехай ваша мрія про донечку і всі мрії здійсняться!", "Які красиві", "Мрії збуваються", "Катенька, ви чудові з Мишкою! Бажаю вам щастя і донечку", "Нехай мрії завжди збуваються", "Ти й так у нас Світлячок. Тут вже точно не зіграєш)", "неймовірно красиві фото", "Яка крута ідея фото 😍 ви дуже милі ❤️ добра Вам і щастя".

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Politeka розповідала, дружина Павлика вийшла на зв'язок після довгого мовчання і розповіла про те, що трапилося: "Хочу попросити вибачення..."



