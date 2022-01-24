Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram 27-річна Катерина Репяхова, яка одружена з 55-річним українським артистом Віктором Павликом, показала цікаве фото, натякнувши на дорогу покупку.
Катерина Репяхова на новому знімку зображена на фото автосалону, а в руках вона тримає папери з логотипом відомої Автомобільної Корпорації.
"Нехай збуваються мрії кожного з нас❤ особливо у тих, хто старанно до них йде», - йдеться в пості.
Раніше Дружина Віктора Павлика розповідала, що запланувала покупку нового авто на цей рік.
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Фолловери Катерини Репяхової вітають її з обновкою.
"Ух ти. Від душі вітаю 👏 ви велика розумниця і заслуговуєте втілення свої мрій«, " вітаю!!!😍 Ви заслужили цього", " вітаю! Добре коли мрії збуваються. Особливо такі, не маленькі", - пишуть в коментарях.
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