27-річна Репяхова, яка вдвічі молодша за чоловіка, почала активно вести соціальні мережі для привернення уваги. Причому дівчина не боїться критики і нерідко потрапляє в скандали через свої висловлювання. Цього разу вона вирішила заговорити про причини свого зникнення.
Як виявилося, дівчата деякий час не було в соціальних мережах через певні причини:
"Вибачте, кого змусила переживати. Ось через деякий час з'являюся в сторіс. Мішенька захворів і мені взагалі не хотілося виходити на публіку» - прокоментувала Репяхова і показала кілька кадрів з життя.
Спочатку вона показала себе після відсутності в соціальних мережах, а потім і дитини, якій довелося здавати аналізи.
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До цього Репяхова, яка є концертним директором Павлика, похвалилася у своїх " сторіз "в Instagram укладенням договору про покупку новенького автомобіля марки"Тойота".
Котити підписувала папери, а її чоловік знімав на телефон. З обривочної інформації, яку надав консультант, можна розчути, що машина 2022 року випуску, гібрид (тобто приводиться в рух одночасно двигуном внутрішнього згоряння і електромотором), а також з преміум-комплектацією.
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