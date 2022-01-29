Дружина ведучого шоу "Маска" Володимира Остапчука Христина Горняк показала, як проходять вихідні зайнятої жінки і засвітила своїх друзів.

Як пише Politeka.net, в Instagram Христина Горняк похвалилася завершеною роботою і анонсувала зустріч з друзями.

"Справи всі зроблені, можна тепер і пообідати в ресторанчику", - зазначила вона і помчала в заклад.

На наступних кадрах Христина засвітила своїх друзів, включаючи екс-солістку групи "НеАнгели" Славу Камінську, яка днями випустила свій перший альбом. Горняк показала, як знаменита співачка проводить свій вихідний день за зустріччю з друзями.

«Банда. Як сумувала за всіма вами, особливо за синочком», - підписала кадри з друзями Христина.

Пізніше вона помчала до косметолога, показавши, як її обличчя приводять в порядок після тривалої відсутності.

«Але до косметолога я обов'язково доїхала, не була тут так давно. Обличчя буде чистим», - зазначила вона.

Нагадаємо, що Христина Горняк підняла вище спідницю, заговоривши про порушення правил:"в цьому і є свобода".

Як повідомляла Politeka, Христина Горняк зібралася на обід з іншим, поки Остапчук у від'їзді:"задоволена".

Також Politeka писала, що Христина Горняк похвалилася подарованим колечком з діамантами: "як і багато хто, мріяла...".