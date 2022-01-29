Як пише Politeka.net, в Instagram Христина Горняк похвалилася завершеною роботою і анонсувала зустріч з друзями.
"Справи всі зроблені, можна тепер і пообідати в ресторанчику", - зазначила вона і помчала в заклад.
На наступних кадрах Христина засвітила своїх друзів, включаючи екс-солістку групи "НеАнгели" Славу Камінську, яка днями випустила свій перший альбом. Горняк показала, як знаменита співачка проводить свій вихідний день за зустріччю з друзями.
«Банда. Як сумувала за всіма вами, особливо за синочком», - підписала кадри з друзями Христина.
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Пізніше вона помчала до косметолога, показавши, як її обличчя приводять в порядок після тривалої відсутності.
«Але до косметолога я обов'язково доїхала, не була тут так давно. Обличчя буде чистим», - зазначила вона.
Нагадаємо, що Христина Горняк підняла вище спідницю, заговоривши про порушення правил:"в цьому і є свобода".
Як повідомляла Politeka, Христина Горняк зібралася на обід з іншим, поки Остапчук у від'їзді:"задоволена".
Також Politeka писала, що Христина Горняк похвалилася подарованим колечком з діамантами: "як і багато хто, мріяла...".