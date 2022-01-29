Дружина відомого українського шоумена, ведучого шоу "Маска" та "Співають всі" Володимира Остапчука Христина показала, як проводить свій ранок без чоловіка.

Як повідомляє Politeka.net, у сторіс в своєму Instagram дружина 37-річного українського шоумена Володимира Остапчука Христина (у дівоцтві Горняк), який був ведучим популярних шоу "Маска" та "Співають всі", а також зняв комедію "Любов і блогери", часто ділиться із шанувальниками особистими світлинами та розповідає про свої плани.

Цього разу Христина Остапчук вирішила показати, як проводить свій ранок поки чоловіка немає вдома. Нагадаємо, що Володимир Остапчук полетів до Канади, де жив із 2017 по 2019 рік.

Так, Христина поділилася із шанувальниками списком справ на день.

Як бачимо, вона запланувала піти у спортзал, зробити масаж, з'їздити в офіс, зустрітися з відомим блогером Кирилом Скачковим, піти до косметолога та провести час з хрещенником.

Далі у сторіс Христина показала кадри зі спортзалу.

"Задоволена! Тим, що я прийшла на 9:00 ранку у спортзал - я зробила велике зусилля над собою", - розповіла дружина Остапчука.

Також Христина показала вправи, які робить у спортзалі.

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