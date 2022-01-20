Дружина ведучого шоу "Маска" та інших відомих українських проектів Володимира Остапчука показала ефектний образ в короткій сукні і розкрила, в чому для неї проявляється свобода.

Як пише Politeka.net, Христина Гірняк показала в Instagram нове фото, заради якого приміряла розкутий образ.

На знімку дружина Остапчука позувала в ефектній чорній сукні без бретелей. Гірняк підтягла його коротку спідницю вище і села, широко розсунувши ноги, але позуючи боком до камери. Таким чином її образ вийшов одночасно зухвалим і загадковим. Доповнили композицію масивні прикраси і високі чоботи.

У підписі до такого привертає увагу знімку Гірняк поділилася своїми роздумами про свободу.

"Якщо порушувати "правила", то критика неминуча! Але як по-мені, то в цьому і є свобода! Кого У мене тут більше, тих хто живуть за правилами соціуму або тих, хто "дозволяє" собі бути невеликим «порушником»? А, признавайтесь?", - звернулася до своїх передплатників Гірняк.

Її шанувальники тут же відреагували.

«Wow! Неймовірна", "Вічний саботаж", "Та, хто хоче побороти сумніви і не боятися критики", "жити собі на втіху! Всім не сподобаєшся і це нормально!", "Це ж мистецтво! Ви прекрасні", "Ви шикарна жінка", "жінка-кішечка", - пишуть люди.

Нагадаємо, ведучий шоу "Маска" Остапчук возз'єднався зі своєю другою дружиною.

Як повідомляла Politeka, Остапчук з Гірник показали свої почуття на камеру, фото в ліжку.

Також Politeka писала, що дружина ведучого "Маски" Остапчука похвалилася, скільки тисяч гривень витрачає на себе.