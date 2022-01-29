Як повідомляє Politeka.net, друга дружина відомого українського телеведучого і шоумена Володимира Остапчука Христина Горняк часто радує фоловерів яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу красуня відповіла на питання шанувальників в сторіс і показала свою обручку, яку їй підніс Вова.

У сторіс у Христини попросили показати, з яким колечком Остапчук робив їй пропозицію руки і серця. Дівчина не стала зривати цього і показала на фото свою руку з цим самим колечком на пальці.

"Я, як і багато хто, мріяла про колечку Tiffany, і воно у мене є", - підписала сторіс Горняк.

Відзначимо, що Володимир Остапчук, коли робив Христині пропозиція руки і серця, подарував коханій золоту каблучку від Tiffany з двома дрібними діамантами, вартість якого становить 1650 доларів (близько 47 тисяч гривень).

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