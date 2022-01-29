Как пишет Politeka.net, в Инстаграм Кристина Горняк похвасталась завершенной работой и анонсировала встречу с друзьями.
«Дела все сделаны, можно теперь и отобедать в ресторанчике», - отметила она и помчала в заведение.
На следующих кадрах Кристина засветила своих друзей, включая экс-солистку группы «НеАнгелы» Славу Каминскую, которая на днях выпустила свой первый альбом. Горняк показала, как знаменитая певица проводит свой выходной день за встречей с друзьями.
«Банда. Как скучала по всем вам, особенно по сыночку», - подписала кадры с друзьями Кристина.
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Позже она умчала к косметологу, показав, как ее лицо приводят в порядок после длительного отсутствия.
«Но к косметологу я обязательно доехала, не была тут так давно. Лицо будет чистюсеньким», - отметила она.
Напомним, что Кристина Горняк подняла повыше юбку, заговорив о нарушении правил: "В этом и есть свобода".
Как сообщала Politeka, Кристина Горняк собралась на обед с другим, пока Остапчук в отъезде: "Довольна".
Также Politeka писала, что Кристина Горняк похвасталась подаренным колечком с бриллиантами: "Как и многие, мечтала...".