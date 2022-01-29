Відомий український музикант Андрій Данилко, який всю свою кар'єру пов'язав з образом Вєрки Сердючки, несподівано підтримав українців у мережі.

Як пише Politeka.net, в Instagram Сердючки Андрій Данилко опублікував кадр, зроблений в День незалежності України. На фото Сердючка разом з мамою позували в оточенні дітей. В руках у улюблениці публіки красувався український прапор.

Як відомо, знаменитості все частіше публікують в мережі фото в національних костюмах, щоб підтримати українців на тлі чуток про агресію Росії.

Незважаючи на те, що Данилко не став підписувати фото, шанувальники бурхливо відреагували на архівний кадр.

"Красива фотографія. Така яскрава, літня, радісна", "Батько ваш Бандера!", "Наша Вєра зе бест!", "Дуже красиво! Слава Україні!", "Пишні форми і велике серце - це про нашу Вєру... Як наша Україна: вільна, незалежна, самостійна і красива!",- пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що Вєрка Сердючка часто виступає у вишиванці, яка є частиною її концертного костюма.

Нагадаємо, що Вєрка Сердючка похвалилася українцям досягненням: "Будьмо!".

Як повідомляла Politeka, Данилко в образі Сердючки відповів на звинувачення: "Людям нічим зайнятися".

Також Politeka писала, що Данилко згадав, якою був "Вєркою" на самому початку: "Невже пластика була?".