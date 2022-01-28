Так, 48-річний Данилко в образі Сердючки заспівав на "Дизель шоу" пісню "Батько наш Бандера". Таким чином артист хотів підбадьорити маленьку дівчинку-глядачку, яка винесла йому на сцену букет квітів і здавалася чимось засмученою. Співак вирішив зімпровізувати, але щось пішло не так.
"Ви кого оспівуєте!!! З глузду з'їхали чи що! Мені подобалося це шоу. Дивилася із задоволенням. Але згадувати це чудовисько це занадто"; "ця Вєрка вже стара, ну скільки можна, будьте трохи серйозніше..."; "Ну блііін. Навіщо так?", - коментували в Мережі.
У своєму коментарі виданню "Страна" Андрій Михайлович підкреслив, що не вкладав у виступ політичний чи військовий підтекст, а підхопив популярний тренд у Мережі.
"Людям нічим зайнятися, вони люблять вигадувати і загострюють ситуацію. Оскільки зараз немає інформаційного приводу і люди люблять негатив", - заявив Данилко.
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За його словами, він не стежив спеціально за бурхливою реакцією користувачів і не бачить в цій пісні нічого скандального. На момент зйомок, а було це в грудні, популярна в TikTok пісенька "з інтернету", викликала тоді, навпаки, сміх.
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