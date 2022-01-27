Відомий український музикант Андрій Данилко, який багато років виходить на сцену в образі Вєрки Сердючки, похвалився новим досягненням своїм шанувальникам.

Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram 48-річний український музикант, актор, композитор Андрій Данилко, який українцям більше відомий під жіночим сценічним ім'ям Вєрка Сердючка, часто ділиться із шанувальниками новими світлинами та відео.

Цього разу Сердючка опублікувала сторіс, у якому похизувалася перед шанувальниками, що її трек "Dancing Lasha Tumbai", із яким вона представляла Україну на Євробаченні-2007 та зайняла 2 місце, увійшов у Топ-100 пісень на Євробаченні.

В рейтингу Вєрка Сердючка та "Dancing Lasha Tumbai" опинилися на 11 місці.

"Будьмо", - написала Вєрка.

Нагадаємо, що нещодавно ESC Radio опублікував ТОП-500 пісень на Євробаченні "усіх часів та народів", у який ввійшли 13 із 16 українських треків, у тому числі й пісня "Dancing Lasha Tumbai" Сердючки. Прикметно, що пісня "Шум" представників України на конкурсі в 2021 році гурту Go_A зайняла 3 місце у цьому ТОПі.

Раніше Politeka повідомляла, що Ткач та Олена Кравець влаштували гучні "розбірки", Сердючка теж у справі: "Це наша поляна".

Нагадаємо, що Данилко в образі Сердючки розділив українців репертуаром на "Дизель шоу": "Блін, навіщо так....".

Також Politeka писала, що Андрія Данилка зняли у звичайному житті, без гриму і пишних форм Сердючки: "Боже, який гарний".