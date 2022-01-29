Известный украинский музыкант Андрей Данилко, который всю свою карьеру связал с образом Верки Сердючки, неожиданно поддержал украинцев в сети.

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм Сердючки Андрей Данилко опубликовал кадр, сделанный в День независимости Украины. На фото Сердючка вместе с мамой позировали в окружении детей. В руках у любимицы публики красовался украинский флаг.

Как известно, знаменитости все чаще публикуют в сети фото в национальных костюмах, чтобы поддержать украинцев на фоне слухов об агрессии России.

Несмотря на то, что Данилко не стал подписывать фото, поклонники бурно отреагировали на архивный кадр.

«Красивая фотография. Такая яркая, летняя, радостная», «Отец ваш Бандера!», «Наша Вера зе бест!», «Очень красиво! Слава Украине!», «Пышные формы и большое сердце - это о нашей Веруне... Как наша Украина: свободная, независимая, самостоятельная и красивая!», - пишут пользователи сети.

Отметим, что Верка Сердючка часто выступает в вышиванке, которая является часть ее концертного костюма.

Напомним, что Верка Сердючка похвасталась украинцам достижением: "Будьмо!".

Как сообщала Politeka, Данилко в образе Сердючки ответил на обвинения: "Людям нечем заняться".

Также Politeka писала, что Данилко вспомнил, какой был "Веркой" в самом начале: "Неужели пластика была?".