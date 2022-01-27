Український виконавець і музикант, Андрій Данилко, якого всі також знають за образом Вєрки Сердючки, згадав час, коли був на піку слави.

Андрій Данилко завоював величезну популярність в Україні та за кордоном, передає Politeka.net. Свій творчий шлях артист починав в 90-і роки минулого століття. У той час майбутній співак більше працював артистом розмовного жанру, зображуючи провідницю Вєрку Сердючку.

В 2000-ні Андрія Данилка стали більше знати, як виконавця. У ті роки перший український телевізійний хіт-парад кліпів "Територія А" видавав артисту премію за премією.

Саме той час Андрій Данилко вирішив згадати у своєму Instagram, розмістивши архівний знімок, на якому він позує в образі провідниці.

""Територія А", 1997 рік", - підписав фото Андрій Данилко.

За півгодини публікація зібрала понад 2000 лайків і багато коментарів. Багато хто згадував той час разом з артистом і не тільки.

"Територія А - це найкраща програма на телеканалі ictv️️", " класний був час 🔥", " Невже пластика була?", "Ех, був час❤️", " все йде до того, що наступним Президентом України після Зеленського буде Вєрка Сердючка...😳 ",- написали користувачі Мережі.

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