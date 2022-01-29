Українська блогерка Катерина Репяхова, яка є новою дружиною музиканта Віктора Павлика, розповіла про свої невдачі, а також похвалилася, що почала створювати свій бізнес.

Як пише Politeka.net, про свої плани 27-річна Катерина Репяхова повідомила в мережі Instagram.

Дружина Віктора Павлика каже, що ідея створити свій бізнес прийшла до неї ще кілька років тому, але далі думок справа не йшла. У моменти невдач Репяхова читала улюблену книгу "Перешкода стає шляхом. Як перетворити випробування на тріумф".

"І сьогодні я готова прямо сказати, що точкою відліку стали «атаки» ботів на моїх рекламодавців. В цілому вся ця ситуація змусила мене задуматися: як це, хтось крім мене може вирішувати працювати мені чи ні?! Заробляти мені чи ні?!», - написавши Катерина.

Дружині Віктора Павлика прийшла думка створити свій особистий бренд, але поки вона не уточнює, про що саме йде мова.

"Сьогодні я хочу сказати величезне спасибі, тій людині, яка доставила мені неприємності. Завдяки їм я йду далі по новому, ще більш цікавому шляху 🙏 🏼 сьогодні мої очі горять, сьогодні я в ресурсі, сьогодні я сповнена натхнення. Адже я створюю свою справу", - зазначила вона.

Нагадаємо, що Катерина Репяхова похвалилася дорогою обновкою:"Нехай збуваються мрії".

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