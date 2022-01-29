Як пише Politeka.net, про свої плани 27-річна Катерина Репяхова повідомила в мережі Instagram.
Дружина Віктора Павлика каже, що ідея створити свій бізнес прийшла до неї ще кілька років тому, але далі думок справа не йшла. У моменти невдач Репяхова читала улюблену книгу "Перешкода стає шляхом. Як перетворити випробування на тріумф".
"І сьогодні я готова прямо сказати, що точкою відліку стали «атаки» ботів на моїх рекламодавців. В цілому вся ця ситуація змусила мене задуматися: як це, хтось крім мене може вирішувати працювати мені чи ні?! Заробляти мені чи ні?!», - написавши Катерина.
Дружині Віктора Павлика прийшла думка створити свій особистий бренд, але поки вона не уточнює, про що саме йде мова.
Ані Лорак в компанії бритоголового красеня змусила Лазарєва ревнувати: "Кароліна, я..."
Учасниця "Майстер Шеф. Битва сезонів" вразила Хіменеса-Браво в першому ж конкурсі: "Вау, хочу звернутися до всіх..."
Кума Дзідзьо Цибульська показала, якою різною може бути: "Цікаво, у чоловіка в телефоні..."
"Серце стискається від сліз матері": життя 22-річної Жанни після розстрілу в Дніпрі висить на волосині
Нацгвардієць опублікував відео перед трагедією на "Південмаші": що відомо про молодого бійця
"Сьогодні я хочу сказати величезне спасибі, тій людині, яка доставила мені неприємності. Завдяки їм я йду далі по новому, ще більш цікавому шляху 🙏 🏼 сьогодні мої очі горять, сьогодні я в ресурсі, сьогодні я сповнена натхнення. Адже я створюю свою справу", - зазначила вона.
Нагадаємо, що Катерина Репяхова похвалилася дорогою обновкою:"Нехай збуваються мрії".
Як повідомляла Politeka, Катерина Репяхова заговорила про другу вагітність: "з Мишко на руках я...".
Також Politeka писала, що Катерина Репяхова вийшла на зв'язок після довгого мовчання: "Хочу попросити вибачення...".