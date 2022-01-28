Блогерша Катя Репяхова, четвертая жена украинского певца Виктора Павлика, решила высказаться о своей пропаже и болезни маленького сына.

27-летняя Репяхова, которая вдвое младше мужа, начала активно вести социальные сети для привлечения внимания. Причем девушка не боится критики и нередко попадает в скандалы из-за своих высказываний. В этот раз она решила заговорить о причинах своего исчезновения.

Как оказалось, девушки некоторое время не было в социальных сетях из-за определенных причин:

«Извините, кого заставила переживать. Вот спустя время появляюсь в Сторис. Мишенька заболел и мне вообще не хотелось выходить на публику» - прокомментировала Репяхова и показала несколько кадров из жизни.

Сначала она показала себя после отсутствия в социальных сетях, а затем и ребенка, которому пришлось сдавать анализы.

До этого Репяхова, которая является концертным директором Павлика, похвасталась в своих "сториз" в Инстаграм заключением договора о покупке новенького автомобиля марки "Тойота".

Катя подписывала бумаги, а ее муж снимал на телефон. Из обрывочной информации, которую предоставил консультант, можно расслышать, что машина 2022 года выпуска, гибрид (то есть приводится в движение одновременно двигателем внутреннего сгорания и электромотором), а также с премиум-комплектацией.

Напомним, что молодая жена Виктора Павлика вся в черном удивила необычным видом рядом с сыном: «Счастлива, что…»

Как сообщала Politeka, Репяхова решилась на пластику вопреки мнению Павлика и готовится к свадьбе: "Сказал же, что разведется"

Также Politeka писала, что Репяхова сообщила, будет ли после их конфликта с Павликом свадьба: "Все чаще задумываюсь...".