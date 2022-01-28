27-летняя Репяхова, которая вдвое младше мужа, начала активно вести социальные сети для привлечения внимания. Причем девушка не боится критики и нередко попадает в скандалы из-за своих высказываний. В этот раз она решила заговорить о причинах своего исчезновения.
Как оказалось, девушки некоторое время не было в социальных сетях из-за определенных причин:
«Извините, кого заставила переживать. Вот спустя время появляюсь в Сторис. Мишенька заболел и мне вообще не хотелось выходить на публику» - прокомментировала Репяхова и показала несколько кадров из жизни.
Сначала она показала себя после отсутствия в социальных сетях, а затем и ребенка, которому пришлось сдавать анализы.
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До этого Репяхова, которая является концертным директором Павлика, похвасталась в своих "сториз" в Инстаграм заключением договора о покупке новенького автомобиля марки "Тойота".
Катя подписывала бумаги, а ее муж снимал на телефон. Из обрывочной информации, которую предоставил консультант, можно расслышать, что машина 2022 года выпуска, гибрид (то есть приводится в движение одновременно двигателем внутреннего сгорания и электромотором), а также с премиум-комплектацией.
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