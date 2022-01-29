Как пишет Politeka.net, о своих планах 27-летняя Екатерина Репяхова сообщила в сети Инстаграм.
Жена Виктора Павлика говорит, что идея создать свой бизнес пришла к ней еще несколько лет назад, но дальше мыслей дело не шло. В моменты неудач Репяхова читала любимую книгу «Препятствие становится путем. Как превратить испытания в триумф».
«И сегодня я готова прямо сказать, что точкой отсчёта стали «атаки» ботов на моих рекламодателей. В целом вся эта ситуация заставила меня задуматься: как это, кто-то кроме меня может решать работать мне или нет?! Зарабатывать мне или нет?!», - написала Екатерина.
Жене Виктора Павлика пришла мысль создать свой личный бренд, но пока она не уточняет, о чем именно идет речь.
Ани Лорак в компании бритоголового красавчика заставила Лазарева ревновать: "Каролина, я..."
Трагедия произошла с людьми на железной дороге во Львовской области, никто не выжил: подробности
52-летняя Дженнифер Лопес в спортивках насмешила недовольным видом: кадры с прогулки
Жена Сасанчина из "Голосу країни" после серьезного конфликта показала, что произошло в их семье: видео
Судья «Мастер Шеф» Мартыновская засветилась в объятиях известного красавца: «Сильно повезло»
«Сегодня я хочу сказать ОГРОМНОЕ СПАСИБО, тому человеку, который доставил мне неприятности. Благодаря им я иду дальше по новому, ещё более интересному пути🙏🏼 Сегодня мои глаза горят, сегодня я в ресурсе, сегодня я полна вдохновения. Ведь я создаю свое дело», - отметила она.
Напомним, что Екатерина Репяхова похвасталась дорогой обновкой: "Пусть сбываются мечты".
Как сообщала Politeka, Екатерина Репяхова заговорила о второй беременности: "С Мишуткой на руках я...".
Также Politeka писала, что Екатерина Репяхова вышла на связь после долгого молчания: "Хочу попросить прощения...".