Украинская блогерша Екатерина Репяхова, которая является новой женой музыканта Виктора Павлика, рассказала о своих неудачах, а также похвасталась, что начала создавать свой бизнес.

Как пишет Politeka.net, о своих планах 27-летняя Екатерина Репяхова сообщила в сети Инстаграм.

Жена Виктора Павлика говорит, что идея создать свой бизнес пришла к ней еще несколько лет назад, но дальше мыслей дело не шло. В моменты неудач Репяхова читала любимую книгу «Препятствие становится путем. Как превратить испытания в триумф».

«И сегодня я готова прямо сказать, что точкой отсчёта стали «атаки» ботов на моих рекламодателей. В целом вся эта ситуация заставила меня задуматься: как это, кто-то кроме меня может решать работать мне или нет?! Зарабатывать мне или нет?!», - написала Екатерина.

Жене Виктора Павлика пришла мысль создать свой личный бренд, но пока она не уточняет, о чем именно идет речь.

«Сегодня я хочу сказать ОГРОМНОЕ СПАСИБО, тому человеку, который доставил мне неприятности. Благодаря им я иду дальше по новому, ещё более интересному пути🙏🏼 Сегодня мои глаза горят, сегодня я в ресурсе, сегодня я полна вдохновения. Ведь я создаю свое дело», - отметила она.

Напомним, что Екатерина Репяхова похвасталась дорогой обновкой: "Пусть сбываются мечты".

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