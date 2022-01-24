Как сообщает Politeka.net, в своем Instagram 27-летняя Екатерина Репяхова, которая замужем за 55-летним украинским артистом Виктором Павликом, показала интересное фото, намекнув на дорогостоящую покупку.
Екатерина Репяхова на новом снимке запечатлена на фото автосалона, а в руках она держит бумаги с логотипом известной автомобильной корпорации.
«Пусть сбываются мечты каждого из нас❤ Особенно у тех, кто усердно к ним идёт», - говорится в посте.
Ранее жена Виктора Павлика рассказывала, что запланировала покупку нового авто на этот год.
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Фолловеры Екатерины Репяховой поздравляют ее с обновкой.
«Ух ты. От души поздравляю 👏 Вы большая умница и заслуживаете воплощения свои мечт», «Поздравляю!!!😍 Вы заслужили этого», «Поздравляю! Хорошо когда мечты сбываются. Особенно такие, не маленькие», - пишут в комментариях.
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