Как передает Politeka.net, Катя Репяхова является женой известного украинская артиста - Виктора Павлика. Как известно, более полугода назад у них родился сын - Михаил. На своей странице в Инстаграм Катя Репяхова вся в белом показала, как выглядела во время беременности. Также продемонстрировала кадры с фотосессии и наглядно показала, как подрос их малыш.

"Беременность - один из самых светлых периодов в моей жизни!



Но с Мишуткой на руках я стала точно счастливее!



P.S. Ещё мечтаю о дочке", — призналась Катя Репяхова.

Поклонники оставили множество комментариев под фото: "Супер!", "Счастья вам и пусть ваша мечта о доченьке и все мечты исполнятся!", "Какие красивые", "Мечты сбываются", "Катенька, вы замечательные с Мишуткой! Желаю вам счастья и доченьку", "Пускай мечты всегда сбываются", "Ты и так у нас светлячок. Тут уж точно не сыграешь)", "Невероятно красивые фото", "Какая крутая идея фото 😍 Вы очень милые ❤️ добра Вам и счастья".

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