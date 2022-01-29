Як пише Politeka.net, в Instagram Ольга Мартиновська показала, як ходить за покупками в магазин. Вона розповіла, що в Україні їжу в ресторани найчастіше привозять постачальники. У Франції, де вона працювала, вибором продуктів, завжди займається шеф-кухар. Йдеться про свіжі продукти, які вони самі вибирали в магазинах або на базарах.
Під час покупок Мартиновська побачила величезний рекламний плакат з Ярославським, повз якого не змогла пройти.
Як відомо, парочці давно приписують роман, але вони ці чутки, як не підтверджують, так і не спростовують. Незвичайне публічне звернення до колеги знову заплутало шанувальників шоу.
"Знайшла мого котика, мого пухкенького. Ці щічки, Вова ти прекрасний", - зазначила вона.
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Також Мартиновська вирішила провести опитування серед шанувальників, дізнавшись, який Ярославський їм подобається більше - худий або пухкенький.
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Як повідомляла Politeka, Мартиновська засвітилася в обіймах відомого красеня, і це не Ярославський: «Сильно пощастило».
Також Politeka писала, що Ярославський на тлі чуток про роман з Мартиновською розважається з переможницею "Майстер Шеф. Професіонал".