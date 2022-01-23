Переможниця і суддя "Майстер Шеф" Ольга Мартиновська застала улюблену собаку свого колеги Ектора Хіменеса-Браво за дивним заняттям.

Як передає Politeka.net, Ольга Мартиновська, яка разом з Ектором Хіменесом-Браво є суддею популярного проекту "Майстер Шеф", насмішила поведінкою улюблениці шоумена. Як відомо, у шеф-кухаря є собака Лупіта, яку він дуже сильно любить.

Мартиновська зняла на відео, як Лупіта вкрала зі столу пробку від шампанського. Собачка довго тягнулася на стіл, щоб скинути пробку, після чого взяла її в зуби і втекла.

"Подивіться на неї. Татова дочка", - підписала відео Мартиновська.

Вона продовжила стежити за Лупітою, але собака ретельно від неї ховалася.

"Лупіта, ти не п'єш, але хоч пробку понюхаєш, так? Ах ти жулік", - засміялася жінка.

Відзначимо, що Лупіта – справжня зірка соціальних мереж. Хіменес-Браво дуже любить ділитися кумедними відео і фотографіями зі своєю улюбленицею.

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