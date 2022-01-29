Как пишет Politeka.net, в Инстаграм Ольга Мартыновская показала, как ходит за покупками в магазин. Она рассказала, что в Украине еду в рестораны чаще всего привозят поставщики. Во Франции, где она работала, выбором продуктов, всегда занимается шеф-повар. Речь идет о свежих продуктах, которые они сами выбирали в магазинах или на базарах.
Во время покупок Мартыновская увидела огромный рекламный плакат с Ярославским, мимо которого не смогла пройти.
Как известно, парочке давно приписывают роман, но они эти слухи, как не подтверждают, так и не опровергают. Необычное публичное обращение к коллеге вновь запутало поклонников шоу.
«Нашла моего котика, моего пухленького. Эти щечки, Вова ты прекрасный», - отметила она.
Галкин, засняв жующую Аллу Пугачеву на домашней кухне, показал, что они едят "Сколько той жизни"
Кума Дзидзьо Цибульская показала, какой разной может быть: "Интересно, у мужа в телефоне..."
Судья «Мастер Шеф» Мартыновская засветилась в объятиях известного красавца: «Сильно повезло»
Экс-ухажеры Огневич, которую преследует неадекватный фанат, неожиданно собрались вместе: "Мальчики, что вы так..."
Ушел из жизни экс-муж звездной украинской певицы: "Димочка, встретимся уже на небесах"
Также Мартыновская решила провести опрос среди поклонников, узнав, какой Ярославский им нравится больше – худой или пухленький.
Напомним, что Мартыновская поймала любимицу Хименеса-Браво на «воровстве»: фото.
Как сообщала Politeka, Мартыновская засветилась в объятиях известного красавца, и это не Ярославский: «Сильно повезло».
Также Politeka писала, что Ярославский на фоне слухов о романе с Мартыновской развлекается с победительницей "Мастер Шеф. Профессионалы".