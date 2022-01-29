Как пишет Politeka.net, в Инстаграм Ольга Мартыновская показала, как ходит за покупками в магазин. Она рассказала, что в Украине еду в рестораны чаще всего привозят поставщики. Во Франции, где она работала, выбором продуктов, всегда занимается шеф-повар. Речь идет о свежих продуктах, которые они сами выбирали в магазинах или на базарах.

Во время покупок Мартыновская увидела огромный рекламный плакат с Ярославским, мимо которого не смогла пройти.

Как известно, парочке давно приписывают роман, но они эти слухи, как не подтверждают, так и не опровергают. Необычное публичное обращение к коллеге вновь запутало поклонников шоу.

«Нашла моего котика, моего пухленького. Эти щечки, Вова ты прекрасный», - отметила она.

Также Мартыновская решила провести опрос среди поклонников, узнав, какой Ярославский им нравится больше – худой или пухленький.

Напомним, что Мартыновская поймала любимицу Хименеса-Браво на «воровстве»: фото.

Как сообщала Politeka, Мартыновская засветилась в объятиях известного красавца, и это не Ярославский: «Сильно повезло».

Также Politeka писала, что Ярославский на фоне слухов о романе с Мартыновской развлекается с победительницей "Мастер Шеф. Профессионалы".