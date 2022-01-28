Суддя популярного шоу "Майстер Шеф", кондитер і шеф-кухар Ольга Мартиновська похвалилася досягненнями одного з членів своєї команди.

Як пише Politeka.net, в Instagram Ольга Мартиновська поділилася фото, на якому притулилася до відомого в кулінарному світі красунчика.

« Я вважаю, що мені в житті дуже сильно пощастило. Перш за все, з людьми навколо. Обожнюю свою команду. Кожного та кожну, хто вносить частинку себе у наші спільні проекти. І з гідністю запевняю: вони найкращі! Сьогодні особливо хочу подякувати Антону Штипі @anton_shtypa — одному з найталановитіших кондитерів та шеф-кухарів, котрих я зустрічала», - зазначила Мартиновська.

За її словами, з колегою завжди легко і цікаво. Мартиновська розповіла, що незабаром кондитер представить Україну на міжнародному фіналі конкурсу World Chocolate Masters в Парижі.

"Вітаю! І сильно-сильно пишаюся. Антон, ти того вартий", - підписала фото зірка "Майстер Шеф".

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