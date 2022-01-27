Володимира Ярославського і Ольгу Мартиновську підозрюють у романі, адже обидва часто з'являються разом не тільки на зйомках, передає Politeka.net. У Мережі постійно обговорюють можливі стосунки двох талановитих телезірок.
Однак попри всі чутки, Володимир Ярославський несподівано з'явився в компанії іншої - Елеонори Баранової. Остання перемогла на проєкті "МастерШеф.Професіонали"-3. Після перемоги вона почала працювати разом з суддею проекту Володимиром Ярославським у його ресторані.
У нових сторіс Володимир Ярославський показав, чим вони вирішили зайнятися.
"Як виявилося, Еля не вміє кататися на ковзанах, тому я її сьогодні вчу і тримаю за руку", - розповів суддя проекту.
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"А я паркан тримаю", - додала Баранова з посмішкою.
Пізніше Володимир Ярославський показав, як дівчина катається по льоду тримаючись за спеціальне пристосування у формі мультяшного персонажа Міньйона.
"Отакої! Еля з Міньйонами", - сміючись, вимовив Володимир Ярославський.
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