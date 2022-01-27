Суддю популярного телепроекту "Майстер Шеф" Володимира Ярославського підозрюють у романі зі своєю колегою Ольгою Мартиновською, в компанії якої він часто з'являється, проте цього разу кухар засвітився з іншого.

Володимира Ярославського і Ольгу Мартиновську підозрюють у романі, адже обидва часто з'являються разом не тільки на зйомках, передає Politeka.net. У Мережі постійно обговорюють можливі стосунки двох талановитих телезірок.

Однак попри всі чутки, Володимир Ярославський несподівано з'явився в компанії іншої - Елеонори Баранової. Остання перемогла на проєкті "МастерШеф.Професіонали"-3. Після перемоги вона почала працювати разом з суддею проекту Володимиром Ярославським у його ресторані.

У нових сторіс Володимир Ярославський показав, чим вони вирішили зайнятися.

"Як виявилося, Еля не вміє кататися на ковзанах, тому я її сьогодні вчу і тримаю за руку", - розповів суддя проекту.

"А я паркан тримаю", - додала Баранова з посмішкою.

Пізніше Володимир Ярославський показав, як дівчина катається по льоду тримаючись за спеціальне пристосування у формі мультяшного персонажа Міньйона.

"Отакої! Еля з Міньйонами", - сміючись, вимовив Володимир Ярославський.

Раніше повідомлялося, суддя "Майстер Шеф" Ярославський втомився і здався

Також, Хіменес-Браво повеселив невдалими дублями на зйомках "Майстер Шеф" з Мартиновською і Ярославським

Politeka розповідала, Хіменес-Браво не стримав сліз після слів Мартиновської, Ярославського та інших зірок "Майстер Шеф"