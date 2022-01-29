Співачка Джамала, яка перемогла на Євробаченні, показала, куди вирушила без чоловіка і дітей.

Як пише Politeka.net, Джамала є успішною українською співачкою. Зірка нещодавно відпочивала в Хургаді разом з чоловіком і дітьми. Як виявилося, на цьому пригоди співачки не закінчилися, адже після Єгипту Джамала вирішила залишити дітей і чоловіка, відправившись на Шрі-Ланку. Зірка розповіла про новий досвід у своєму Instagram.

"Я так давно не подорожувала одна, що навіть забула як це. Але якщо я їду кудись з ось цим набором, то...", - сказати Джамала, тегнув аеропорт Бориспіль, з якого вилітала.

"То я їду далеко і мені буде нелегко на нашій планеті", - продовжила Джамала у новому сторіс.

"Складний рік у всіх сенсах. Хвороби, втрати, стільки розчарувань, невиправданих надій і знову розчарувань, а можливо просто очікувань", - написала Джамала на ще одному сторіс.

"Я 24/7 віддаю всю себе без залишку в роботі. Всім чим би не займалася, я стільки віддаю своєї любові. Всім, дуже багато любові і уваги, можливо навіть тим, кому це зовсім не потрібно", - продовжила співачка.

А на наступних сторіс Джамала вже була в автомобілі, так як вже прилетіла на Шрі-Ланку.

"Була у відпустці одна, тільки коли ще була незаміжня. Один, зовсім один", - написала співачка.

"Мені жарко, я кайфую, я одна, за вікном Палами, просто щастя", - сказала Джамала.

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