Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Джамала, которая отправилась на каникулы в Египет, поделилась в Instagram кадрами с детьми и рассказала, как им отдыхается.

На снимках можно увидеть саму певицу, которая показала себя без прикрас во время лежания в шезлонге, а также ее развлечения с детьми в бассейне. Также в своем посте Джамала выложила несколько снимков красивых пейзажей на территории отеля.

В подписи к публикации артистка рассказала, что долго сомневалась, брать ли детей в отпуск. Однако нашла решение – разделить отдых на две части, сейчас с сынами, а потом еще раз только с мужем.

"И вот мы на отдыхе нашей большой компанией. Даже когда я делала опрос среди вас, где отдыхать с маленькими детьми, около 90% советовали Египет. Когда выбираешь лететь всем составом, пускай даже не на другой конец света, ночь без сна гарантирована. Вчера мы выехали из дома около 23 часов, а прилетели в 7 утра. И ни один взрослый не ̶п̶о̶с̶т̶р̶а̶д̶а̶л̶ сомкнул глаз. Отдых с детьми — это всегда отдых для детей или просто смена обстановки. Попить, пописать и так далее по списку. Поэтому мое мамское чувство вины "а как же без детей?" привело меня к решению разделить этот отпуск на две части. Дай Бог сложится и второй", - поделилась Джамала.

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