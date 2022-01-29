Как пишет Politeka.net, Джамала является успешной украинской певицей. Звезда недавно отдыхала в Хургаде вместе с мужем и детьми. Как оказалось, на этом приключения певицы не закончились, ведь после Египта Джамала решила оставить детей и мужа, отправившись на Шри-Ланку. Звезда рассказала о новом опыте в своем Инстаграм.
"Я так давно не путешествовала одна, что даже забыла как это. Но если я еду куда-то с вот этим набором, то...", - сказала Джамала, тэгнув аэропорт Борисполь, из которого вылетала.
"То я еду далеко и мне будет нелегко на сиреневой планете", - продолжила Джамала в новом сторис.
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"Сложный год во всех смыслах. Болезни, потери, столько разочарований, неоправданных надежд и снова разочарований, а возможно просто ожиданий", - написала Джамала на еще одном сторис.
"Я 24/7 отдаю всю себя без остатка в работе. Всем чем бы не занималась, я столько отдаю своей любви. Всем, очень много любви и внимания, возможно даже тем, кому это вовсе не нужно", - продолжила певица.
А на следующих сторис Джамала уже была в автомобиле, так как уже прилетела на Шри-Ланку.
"Была в отпуске одна, только когда еще была не замужем. Один, совсем один", - написала певица.
"Мне жарко, я кайфую, я одна, за окном палаьмы, просто счастье", - сказала Джамала.
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