Певица Джамала, которая победила на Евровидении, показала, куда отправилась без мужа и детей.

Как пишет Politeka.net, Джамала является успешной украинской певицей. Звезда недавно отдыхала в Хургаде вместе с мужем и детьми. Как оказалось, на этом приключения певицы не закончились, ведь после Египта Джамала решила оставить детей и мужа, отправившись на Шри-Ланку. Звезда рассказала о новом опыте в своем Инстаграм.

"Я так давно не путешествовала одна, что даже забыла как это. Но если я еду куда-то с вот этим набором, то...", - сказала Джамала, тэгнув аэропорт Борисполь, из которого вылетала.

"То я еду далеко и мне будет нелегко на сиреневой планете", - продолжила Джамала в новом сторис.

"Сложный год во всех смыслах. Болезни, потери, столько разочарований, неоправданных надежд и снова разочарований, а возможно просто ожиданий", - написала Джамала на еще одном сторис.

"Я 24/7 отдаю всю себя без остатка в работе. Всем чем бы не занималась, я столько отдаю своей любви. Всем, очень много любви и внимания, возможно даже тем, кому это вовсе не нужно", - продолжила певица.

А на следующих сторис Джамала уже была в автомобиле, так как уже прилетела на Шри-Ланку.

"Была в отпуске одна, только когда еще была не замужем. Один, совсем один", - написала певица.

"Мне жарко, я кайфую, я одна, за окном палаьмы, просто счастье", - сказала Джамала.

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