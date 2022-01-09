Как сообщает Politeka.net, на странице программы "Зірковий шлях" в соцсети Instagram опубликовали подборку фото украинских знаменитостей на Рождество. Оказалось, что многие селебрити придерживаются традиций и отмечают праздник в узком семейном кругу.

Так, фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук приехал погостить на Рождество к своей маме, и показал снимок с ней на своей странице в соцсети.

Теплое семейное фото за столом показал и телеведущий Сергей Притула. На Рождество шоумен с женой и детьми приехал в гости к маме в родной город Збараж на Тернопольщине.

Певица Джамала в соцсети выложила праздничный снимок с мужем и одним из сыновей. А телеведущая Леся Никитюк наведалась к своей любимой бабушке в Хмельницкий.

Порадовала теплым семейным фото с мужем и детьми также певица Ирина Федишин. Все члены семьи позировали для фото в вышиванках еще и с традиционными рождественскими атрибутами.

Напомним, Никитюк показала маму с баяном в руках, насмешив украинцев: "Мы уже колядуем, карта Привата…".

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