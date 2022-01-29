Как пишет Politeka.net, так многие не прочь поэкспериментировать с прической и цветом волос. Фотоподборка самых запоминающихся образов и стилей появилась на странице «ЖВЛ» в Инстаграм.
«Наши звезды всегда охотно экспериментируют с образами и стилями 😍 решили узнать, какие оригинальные прически выбирали для себя знаменитости», - говорится в сообщении.
Украинцам предложили оценить образы и узнать, какую прическу они бы для себя повторили.
Королева перевоплощений Настя Каменских позировала в образе школьницы с фиолетовыми волосами и мини-юбке. Понятное дело, что это был всего лишь парик, однако Настя выглядела просто потрясающе в новом образе.
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Прима-балерина Екатерина Кухар из «Танцы со звездами» заставила мужские сердца биться чаще в образе Круэллы.
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Джамала удивила своих поклонников необычным образом. Она кардинально изменила свою прическу. Певица заплела свои волосы в несколько длинных кос и искусственно нарастила их длину.
Звезда сериала «Крепостная» Наталка Денисенко также любит перевоплощаться. Для новой фотосессии знаменитость предстала в образе космической нимфы с зелеными волосами.
Финалистка национального отбора на «Евровидение» Алина Паш также показала неповторимый образ.
Напомним, Каменских прикрылась одним полотенцем и показала, как получает наслаждение.
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Также Politeka писала, что Джамала показала новогоднюю елку: "Желаю каждому...".