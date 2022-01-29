Як пише Politeka.net, в Instagram Ілона Гвоздьова засвітила свіжий пиріг, зазначивши, що його приготувала їх няня.

"Няня Свєта до нашого приходу зробила смачний пиріг", - похвалилася вкусняшкою Гвоздьова.

Пізніше вона показала, як сама встала за плиту. Днями Гвоздьова хвалилася розкішною вечерею, яку приготував її чоловік. Зірка навіть поділилася рецептом смачних курячих крилець по-тайськи. Цього разу танцівниця зазначила, що прийшла її черга готувати. Вона вирішила показати шанувальникам, як вона готує, щоб ті не вважали її неумьохою.

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"Люблю гороховий суп. Смак з дитинства, а точніше улюблене блюдо з садка. Готую його з копченими крильцями, надає особливого аромату", - поділилася лайфхаком Гвоздьова.

Нагадаємо, що Гвоздьова після роботи в Грузії присоромила українців:"Наш народ як завжди у своєму репертуарі".

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