Как пишет Politeka.net, в Инстаграм Илона Гвоздева засветила свежий пирог, отметив, что его приготовила их няня.
«Няня Света к нашему приходу сделала вкусный пирог», - похвасталась вкусняшкой Гвоздева.
Позже она показала, как сама встала за плиту. На днях Гвоздева хвасталась роскошным ужином, который приготовил ее муж. Звезда даже поделилась рецептом вкуснейших куриных крылышек по-тайски. В этот раз танцовщица отметила, что пришла ее очередь готовить. Она решила показать поклонникам, как она готовит, чтобы те не считали ее неумехой.
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«Люблю гороховый суп. Вкус из детства, а точнее любимое блюдо из садика. Готовлю его с копченными крылышками, придает особенного аромата», - поделилась лайфхаком Гвоздева.
Напомним, что Гвоздева после работы в Грузии пристыдила украинцев: "Наш народ как всегда в своем репертуаре".
Как сообщала Politeka, Илона Гвоздева вышла из себя из-за дистанционного обучения и налогов: "Как дальше жить в этой стране?".
Также Politeka писала, что Гвоздева показала, как ее балует муж после возвращения в Украину: «Папа старался…».