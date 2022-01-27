Як передає Politeka.net кілька місяців назад Ілона Гвоздьова вирушила кілька тижнів тому до Грузії, щоб взяти участь у знаменитому танцювальному шоу. Підтримати артистку відправився і її чоловік.

Більшу частину часу Гвоздьова розповідала в соціальній мережі, як сильно вона хотіла додому до дітей і як нудьгувала весь цей час. Причому артистка після розповіла в засмучених почуттях, що захворіла коронавірусом і їй довелося залишитися на час ізоляції.

Зараз вона нарешті повернулася додому, проте цього разу поскаржилася на поведінку людей у літаку.

"Посадка була м'якою, але наш народ звичайно, як завжди у своєму репертуарі. Ще не встигли сісти толком, весь салон почав вставати, відкривати багаж і так далі. Але ж це далеко не безпечно, в процесі руху може порушитися баланс. Стюардеса не раз попередила людей і тільки коли почала міняти тон на переконливий, люди сіли по місцях» - висловилася Гвоздьова.

Раніше в Instagram артистка поділилася літніми атмосферними фотографіями, на яких козирнула засмаглою шкірою і підкачаним тілом. Гвоздьова позувала в красивій білій сукні з незвичайним вирізом на спині, яку вона грайливо приспустила.

"Яка красива«," яка ж ви прикольна! Захоплююся вами!", "Від цих фото можна підживлюватися енергією довгими зимовими днями - вечорами», - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Гвоздьова зачарувала кадрами в готельному номері:"просто красиво".

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