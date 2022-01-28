Український хореограф і переможниця одного з сезонів шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова поскаржилася на дистанційне навчання дітей, яке ввели днями.

Ілона Гвоздьова - мама двох дітей: дочки Валерії, і маленького синочка Домініка, передає Politeka.net. Дівчинка пішла в перший клас і зіткнулася з труднощами навчання через пандемію коронавірусу.

Про це Ілона Гвоздьова повідомила у своєму сторіс Instagram. За словами хореографа, днями дитину перевели на дистанційне навчання, чому вона не задоволена.

"Дистанційне навчання - це, звичайно, щось. Нам зараз пропонують заходити в систему, онлайн-уроки... Я, звичайно, перепрошую, але для першого класу є такі завдання, які і я з першого разу... Треба вникнути, щоб його зробити. Я не розумію, як моя дитина самостійно біля комп'ютера буде виконувати ці завдання. Тут, як би, або роботу треба кидати, щоб з дитиною займатися, або дитину брати з собою на роботу. Просто жесть якась", - поскаржилася зірка, додавши, що податки все підвищуються.

"Податки зростають, ціни зростають, новини краще не дивитися. Як далі жити у цій країні?", - поцікавилася вона.

Ілона Гвоздьова звернулася до підписників і попросила висловити свою думку про "дистанціонку". Багато хто хореографа підтримали.

"Жесть!", "Кошмар", "неефективно не для яких класів", "Уроки музики вдома це щось", "я теж аж верещу, так мені не подобається, але така наша реальність", - написали коментатори.

За словами артистки, це тільки частина незадоволених повідомлень.

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